واشنطن: بومبيو يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا والأولوية لوقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية ومسئولون أمريكيون اليوم الخميس إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى ألمانيا مطلع الأسبوع لحضور مؤتمر ليبيا والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار الهش والضغط على القوى الخارجية للانسحاب من الصراع الليبي .

وتستضيف ألمانيا يوم الأحد قمة تضم طرفي الصراع الليبي والقوى الخارجية الداعمة لهما في محاولة لإنهاء الحرب، واستئناف محادثات السلام بشأن اتفاق تقاسم السلطة.

يأتي المؤتمر بعد أيام من جهود فاشلة، بذلتها روسيا وتركيا لإقناع المشير خليفة حفتر، خلال زيارة لموسكو هذا الأسبوع للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، وغادر حفتر موسكو دون توقيع الاتفاق.



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