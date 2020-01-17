ثنائية بيليجريني تقود روما للتفوق على بارما في كأس إيطاليا

المواجهة الأخيرة في دور الـ 16 أقيمت على أرضية ملعب إنيو تارديني معقل بارما وشهدت مشاركة أغلب العناصر الأساسية لذئاب العاصمة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني سجل لورينزو بيليجريني الهدف الأول للذئاب بعدما تلقى عرضية من المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، سددها أرضية قوية على يسار الحارس كولومبي.

وفي الدقيقة 76 تحصّل روما على ضربة جزاء انبرى لها بيليجريني وأودعها في الشباك بنجاح.

فوز قاد روما للتأهل لربع النهائي ومواجهة يوفنتوس في التاسع والعشرين من يناير الجاري.

وتشهد مواجهات دور الـ 8 من الكأس لمحة من مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي، روما خسر من يوفنتوس بنتيجة 2-1 في الدوري.

فيما يلتقي نابولي ولاتسيو مجددا في الكأس بعدما فاز النسور على البارتينوبي بهدف نظيف.

وفي ربع النهائي أيضا يحل ميلان ضيفا ثقيلا على تورينو فيما يخوض إنتر مواجهة قوية مع فيورنتينا.

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