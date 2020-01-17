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وفاة حالة ثانية مصابة بفيروس يشبه سارس في الصين

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

توفى شخص ثان بوسط الصين ، بعد تعرضه للإصابة ب فيروس جديد يشبه التهاب الجهاز التنفسي الحاد ” سارس “، والذي تسبب في إصابة العشرات ب الالتهاب الرئوي في ووهان .
وتوفي المريض، البالغ من العمر 69 عاما، يوم الأربعاء في مستشفى ووهان جينينتان في مقاطعة هوبي بعد مرض دام أسبوعين، وتطور إلى قصور متعدد لوظائف الاعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، نقلا عن لجنة الصحة ببلدية ووهان في وقت متأخر من الخميس.
وسجلت المدينة 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الغامض، وتم علاج اثني عشر مريضاً وغادروا المستشفى، فيما لا يزال خمسة منهم يعالجون من أعراض مرضية حادة، وتوفيت حالتان.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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