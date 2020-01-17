رئيس جواتيمالا الجديد يقطع العلاقات مع فنزويلا

أعلن رئيس جواتيمالا الجديد ، أليخاندرو جياماتى ، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده و فنزويلا .

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (إيه.جي.إن) عن الرئيس قوله “أصدرنا أوامر لوزير الخارجية بعودة الشخص الوحيد الذي لا يزال باقيا في السفارة في فنزويلا إلى البلاد، ونحن نقطع العلاقات مع الحكومة الفنزويلية نهائيا”.

وقال جياماتي عقب إجراء محادثات مع الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، إن الأزمة في فنزويلا هي “موضوع يثير قلق القارة بأكملها”.

وأدى جياماتي، مدير السجون السابق من التيار المحافظ ، اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضي بعد فوزه في جولة انتخابية ثانية في أغسطس.

وفاز الرئيس الفنزويلي المتعثر نيكولاس مادورو بفترة ولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها في عام 2018. وشهدت رئاسته حدوث أزمة اقتصادية هائلة دفعت ملايين الفنزويليين إلى الفرار إلى الخارج.



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