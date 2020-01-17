قصف مستودع شركة البريقة جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن سقوط قدائف على مستودع طريق المطار جنوب طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى اشتعال نيران في سبع شاحنات تابعة للشركة وإصابة أحد عناصر أمن المنشآت النفطية بشظايا أثناء مساعدته رجال الإطفاء على الدخول إلى المستودع.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله إن «المستودع تعرض إلى القصف عدة مرات منذ بدء أعمال العنف في طرابلس ما أدى إلى تهديد سلامة العاملين به، وتعقيد عملية تزويد طرابلس والمناطق المجاورة بالمحروقات وهو أمر غير مقبول بتاتًا»، حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة على موقع «فيسبوك».

وأكد صنع الله أن «شركة البريقة ستتابع إيصال الوقود الضروري إلى المحطات في العاصمة»، وطالب «جميع الجهات المحلية والدولية بالاضطلاع بمسئولياتها لوقف الاقتتال الذي قد يؤدي لحدوث كوارث إنسانية وبيئية».

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