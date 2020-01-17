خامنئي: لا يمكن الوثوق بالأوروبيين في الخلاف النووي

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة إنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وإن سعيها لممارسة ضغوط على إيران لن تفلح.

وقال خامنئي في خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف المصلين إن الدول الأوروبية “لا يمكن الوثوق بها” بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

واتهم خامنئي “أعداء إيران”، وهو تعبير يشير عادة إلى واشنطن وحلفائها، بمحاولة استخدام مسألة إسقاط إيران طائرة أوكرانية بالخطأ للتغطية على مشاهد الحزن العامة التي أعقبت اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.



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