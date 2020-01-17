مؤتمر كلوب: لن نبيع ماني وصلاح بسبب موعد كأس الأمم.. لكن ما حدث ليس جيدا

مدرب ليفربول تحدث في المؤتمر الصحفي قائلا: “إنها مباراة هامة جدا جدا، علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع مباريات مثل هذه بالسلوك الصحيح، لم نقم بعمل سيء في الماضي لكن مازال بإمكاننا التطور”.

وأضاف “مباراة أولد ترافورد كانت مثالا، لم نقدم أفضل ما لدينا بسبب جودتهم، علينا أن نجعل الأمر يبدو كما لو كنا في أفضل حالاتنا، جميعنا نعلم أهمية المباراة لجماهيرنا، نلعب كل مبارياتنا من أجل الجماهير، لدينا أعداء مباشرين أكثر من معظم الأندية، بسبب التاريخ والنجاح، وكما قلت سابقا علينا أن نكتب تاريخنا الخاص”.

وواصل عن المصابين: “ماتيب وفابينيو تدربا بشكل طبيعي يوم أمس لذا من المرجح أن يكونا في القائمة، ديان لوفرين سيتدرب يوم الإثنين ولا يمكننا أن نتعجل عودته”.

واستطرد “لا أعلم نتائج مجموع مبارياتنا ضد يونايتد، لكن كانت هناك أوقاتا جيدة للطرفين، لا يوجد طرف له أفضلية مطلقة، كلا الفريقين يحاولان الفوز، آخر عامين مبارياتنا خارج ملعبنا كانت غريبة، لا أعلم إن قلت إن يونايتد يدافع دائما، لكنني ربما فعلت”.

وتابع “ضد توتنام كان لدينا نسبة استحواذ 80% بعد 70 دقيقة هذا ليس أمرا طبيعيا، لا أقول إن يونايتد يلعب مرتدات فقط، وهو ليس انتقادا لكنه وصف”.

وأردف “إنه أمر غريب أن يكون لديك فريقا يمتلك جودة عالية ويونايتد مازال كذلك، واجهنا الأمر ذاته ضد توتنام، إنهم لا يلعبون على المرتدات فقط لكنها كانت المحرك الرئيسي، إن أراد الناس رؤية ذلك انتقادا فلن أغير ما قلت”.

واسترسل “أعتقد أننا نواجه في معظم الوقت فرقا تدافع، علينا دائما أن نحاول السيطرة وخلق الفرص والهجوم، الأمر يعمل فقط إن كنا نستخدم الملعب بالكامل، وهذا يجعلك عرضة للمرتدات في حالة خسارة الكرة، لذا علينا أن نتأكد من عدم خسارة الكرة”.

وواصل “حللنا كل المباريات كيف يمكننا أن نعرف كيف سيلعبون؟ هناك اختلاف شاسع بين اللعب في أولد ترافورد وأنفيلد، علينا أن نظهر ذلك، إنها مباراة كرة قدم وهي تتطلب الكمال وهذا أمر واضح”.

مانشستر يونايتد لم يفز على ليفربول منذ انتصاره بنتيجة 2-1 في موسم 2017-2018، ومنذ ذلك الحين في 3 مباريات، خسر مباراة وتعادل مرتين على التوالي.

وجه أحد الصحفيين سؤالا إلى كلوب حول تغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية لينفجر المدرب الألماني قائلا: “هل ترغبون حقا في الحديث عن هذا الأمر؟ لا يمكنني أن أحترم كأس الأمم الإفريقية أكثر مما أفعل، أحبها وشاهدتها كثيرا، وتوجد ظروف صعبة في كثير من الأوقات”.

وواصل “إنها مشكلة حقيقية أن تقام بطولة دولية في منتصف الموسم، أتفهم أن الأمر يبدو منطقي أن تُلعب البطولة في الشتاء لأن طقسهم سيكون أفضل”.

وتابع “إنها مشكلة لأن الفيفا سيلعب بطولة في 2021 بعد أسبوع أو أكثر من بداية كأس الأمم في موعدها الصيفي وذكرت ذلك سابقا”.

واستطرد “ذلك لا يساعد لاعبي إفريقيا، لن نبيع ساديو ماني أو محمد صلاح أو نابي كيتا لأنهم لن يكونوا متاحين في يناير بالطبع لا، لكن إن فكرت في شراء لاعب إفريقي، فأنت بحاجة للتفكير في أنهم لن يكونوا متاحين بعد ذلك في يناير”.

وأضاف “تلك كارثة، إن قلنا إن لاعبنا لن يشارك فسيتم إيقافه، كيف يمكن للنادي الذي يدفع راتب اللاعب ألا يقرر مثل تلك الأمور، إن أصيب وقلنا إنه لا يمكنه اللعب، يجب علينا إرساله إلى إفريقيا من أجل أن يتم فحصه”.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أعلن في وقت سابق تعديل موعد كأس الأمم 2021 لتقام في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.

ولم يتوقف هجوم كلوب عند هذا الحد ليواصل: “ليس لدينا أي رأي، نحن نخطط فقط، تلك الأشياء لا يجب أن تسير على هذا النحو، أتحدث عنها الآن ولا أحد سيستمع مطلقا، سيقولون إننا نصيح مجددا في ليفربول وتلك مضيعة للوقت”.

واستطرد “طالما لم يتغير شيء سأستمر في قول تلك الكلمات مرارا وتكرارا، الأمر حول اللاعبين وليس حولي”.

وتابع “كأس العالم للأندية الجديدة في 2021 تمنح الأندية الكثير من المال، أعلم أن الناس ستقول إنه في حالة لعب مباريات أقل ستأخذ مالا أقل، أنا مستعد لذلك، تلك البطولات تقام بمشاركة اللاعبين، ولا يحصلون على راحة”.

وأردف “الفيفا يجب أن يتدخل لأنه لا يبدو وكأنه له يد في المر، إنه موقف غريب، إن أردت مباريات أقل ستحصل على أموال أقل، سأقول حسنا أنا مستعد ذلك”.

واستكمل “أشعر جدا بما حدث لهاري كين، لأنه قد يغيب عن بطولة اليورو بسبب خوض عدد كبير من المباريات، الأمر ليس سهلا، لا أحد يفكر في اللاعبين، كل السلطات يجب أن تتوحد لحل تلك الأمور”.

وأضاف “لا أحد يتحدث للآخر إنهم يتخذون القرارات فقط، اسأل أحد الأندية عما تعتقد حول خوض مباراة إضافية، إن فزت فهو أمر رائع وإن خسرت لن يتذكر أحد، أنت تضغط اللاعبين في كل تلك الظروف، كل شخص لديه سبب ما لاستمرار المنافسات وإضافة منافسات جديدة وتلك مشكلة”.

وفي النهاية وجه إليه أحد الصحفيين سؤالا قائلا: هل تعتقد أنك أفضل مدرب في العالم؟ ليجيب كلوب: “لا لست واثقا أنني كذلك”.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

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