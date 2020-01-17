فاران: الدفاع أمام ميسي ليس مثل البقية.. وهذا ما تعلمته من راموس

بطل العالم مع الديوك الفرنسية قال في حواره لـ DAZN: “ميسي لاعب خاص ولا يمكنك أن تدافع أمامه مثل البقية”.

وتابع “تحتاج لمزيد من الانتباه، والدفاع كفريق وعدم السماح له بإيجاد المساحات”.

وعن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان “أنه مثال رائع بالنسبة لي، هادئ للغاية، ودائما إيجابي ويؤمن بنفسه، في كل ما يقوم به”.

وعمن تعلم منهم في كرة القدم “لقد استلهمت من أكثر من لاعب مثل سيرخيو راموس وبيبي لأنهم مدافعين مثلي، وكريستيانو رونالدو الذي يعد مثالا لأي لاعب تعلمت الكثير منهم”.

وأتم “كمثال من راموس تعلمت عقلية الفوز، وإيجاد الحافز كل يوم، دائما يريد الفوز حتى في التدريبات، لقد مر بتجارب ولم يفقد الدافع الصحيح”.

فاران البالغ 26 عاما حقق 17 لقبا بقميص ريال مدريد.

الفرنسي شارك الموسم الجاري في 23 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا وفاز بلقب السوبر الإسباني.

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