لافروف: الوثائق الختامية لمؤتمر برلين جاهزة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده الأحد المقبل، وقال إنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأكد أن الهدنة «لا تزال قيد الاحترام وموسكو تأمل أن تستمر».

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقد لاستعراض نتائج الدبلوماسية الروسية في العام 2019: «أيدنا مبادرة برلين منذ البداية، فكلما زاد عدد الدول الراغبة في مساعدة الليبيين في تهيئة ظروف تسوية الأزمة، كان الوضع أفضل»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية: «شاركنا لقاءات الإعداد الخمسة، أعتقد أن الوثائق الختامية جاهزة تقريبًا، وتتوافق تمامًا مع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشأن التسوية الليبية، ولا تتضمن أي أحكام تتعارض مع قراراته»، وحذر من «تكرار أطراف النزاع في ليبيا الأخطاء وألا يطرحوا شروطًا إضافية بعد مؤتمر برلين»، أعلن أنه سيلتقي نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، على هامش أعمال المؤتمر بالعاصمة الألمانية.

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