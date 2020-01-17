مطالب بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

في تقريرها السنوي عن العام 2019 قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الصراع المتهور في ليبيا يعرض المدنيين للخطر بسبب الهجمات العشوائية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم في المستقبل.

وأكد بيان “رايتس ووتش” أن طرفي الصراع في ليبيا وحلفاءهما نفذوا مئات الغارات الجوية وبطائرات دون طيار في طرابلس وحولها ما أسفر عن مقتل وتشريد المدنيين، مشيرة إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء ظلوا عرضة للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وظروف احتجاز لا إنسانية في أنحاء ليبيا.

وأوضحت المنظمة أنه طالما تفلت الجماعات المسلحة من العقاب، سيدفع المدنيون الثمن وأنه على البلدان التي تساعد أطراف النزاع إعادة النظر في دعمها للجماعات المسلحة المسيئة وغير الخاضعة للمساءلة والذي قد يجعلها متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

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