حفتر يلتقي وزير خارجية اليونان

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” بعد ساعات من وصوله إلى أثينا لإجراء مباحثات قبل يومين من انطلاق مؤتمر برلين.

وقال وزير الخارجية اليوناني عقب الاجتماع “إن أثينا شجعت حفتر على التصرف البنّاء في محادثات برلين”، مُضيفاً “شجّعنا القائد العام للجيش على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين ومحاولة التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن في ليبيا”.

وأكد “دندياس” أن حفتر رحّب بكل الملاحظات اليونانية، فيما أبدى وزير الخارجية استعداد بلاده للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا سواءً من خلال المشاركة ضمن القوات التي ستتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار أو بمشاركة القوات اليونانية في العملية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة ونقل المرتزقة إلى ليبيا.

ولأن اليونان لم تُستدعَ لمؤتمر برلين، عبّر الوزير عن أملهم في أن تتحدث ألمانيا بلسان الدول الأوروبية خلال المؤتمر وتؤكد الرفض التام لاتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق، قائلاً إنهم يتوقعون أن تكون ألمانيا “حارسة الموقف الأوروبي بشأن ليبيا”.

ويأتي وصول القائد العام للجيش الوطني إلى أثينا بعد أن أجرى في بنغازي، الخميس، مباحثات مع وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، ركزت على مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في برلين الأحد المقبل.

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