أمريكا ترد على تهديد خامنئي.. وعقوبات على قائد بالحرس الثوري

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشئون إيران ، برايان هوك ، اليوم الجمعة، إن التهديدات التي تطلقها طهران ستؤدي فقط إلى عزلتها بدرجة أكبر، وذلك بعدما قال مرشدها علي خامنئي إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها.

وأضاف هوك للصحفيين في إفادة أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قيادي في الحرس الثوري ال إيران ي برتبة برجادير جنرال في أحدث خطوة من بلاده ضد إيران .

وقال ” هوك ” إن فرض العقوبات على حسن شهربور جاء على خلفية دوره في قمع المظاهرات ضد النظام ال إيران ي.

واعتبر المبعوث الأمريكي أنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه بعدما انتهكته طهران 5 مرات على الأقل، واستغلته لتنفيذ سياساتها التوسعية في المنطقة.

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