محمد بن راشد يطلع على اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اجتماعات الدورة العادية رقم (94) للجنة الدائمة للإعلام التي انعقدت في مقر نادي دبي للصحافة طوال الأسبوع الماضي في إطار اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي انطلقت في الثاني عشر من شهر يناير الحالي وبدأت باجتماع لجنة الإعلام الإلكتروني العربي، وذلك خلال تفقّده للمقر الجديد لنادي دبي للصحافة.

وتعرف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، على جدول أعمال اجتماعات اللجنة التي ترأسها سعادة السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضرها أعضاء اللجنة، وناقشت التوصيات النهائية.

وأعرب “الغويل” باسم أعضاء اللجنة عن خالص الشكر والتقدير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدعم الكبير الذي لقيته اجتماعات جامعة الدول العربية في دبي من خلال نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات ، مع استضافة النادي بمقره للاجتماعات على مدار أسبوع كامل.

وأكد أن الحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي قوبل بها أعضاء اللجنة ليست بالغريبة على دولة الإمارات وشعبها المعطاء وقيادتها الرشيدة التي تحيط كل عمل هدفه الصالح العربي الأشمل بكل الرعاية والدعم والمساندة، متمنيا لسموه ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والنجاح.



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