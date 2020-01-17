المسماري: رصدنا تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا

قال الناطق باسم الجيش الليبي ، اللواء أحمد المسماري ، إن مبدأ الموافقة على وقف إطلاق النار جاء نزولا على رغبة دول صديقة رغم وصول الجيش الوطني إلى قلب طرابلس .

وأضاف في تصريحات متلفزة، “قواتنا ملتزمة التزاما كاملا بوقف إطلاق النار بينما سجلنا خروقات قامت بها ميليشيات السراج”، و”قيام الشعب الليبي بغلق الموانئ النفطية رسالة برفض ميليشيات الإرهاب في طرابلس “.

وتابع، رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا الى ميليشيات السراج ب طرابلس في فترة وقف إطلاق النار، كما رصدنا تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا.

ولفت المسماري، إلى أنه لا أوامر من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية حتى الآن بالرد العسكري على خروقات ميليشيات طرابلس ، رغم جاهزية القوات للتعامل مع أي طارئ عسكري أو أمني.

واختتم حديثه بالقول: لن نساوم على حساب الوطن أو تضحيات وطموحات ورغبات الشعب الليبي وتضحيات ابنائها من الشهداء الأبطال في الجيش الوطني الليبي ومبدأنا يسير في اتجاه عدم الرضوخ لكافة التهديدات وخطواتنا مدروسة نحوهدف إعادة الدولة الليبية.

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