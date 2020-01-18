الرئيس الأوكراني يرفض استقالة رئيس الوزراء

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب الاستقالة الذي تقدم به رئيس وزرائه أليكسي جونتشاروك.

وقال الرئيس بعد لقائه رئيس الوزراء مساء أمس الجمعة في كييف: “تدبرت الأمر وبدا لي أن من الصواب أن تمنح أنت وحكومتك فرصة”.

وبهذا يظل رئيس الوزراء في منصبه بعد تصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا.

كان رئيس الوزراء قال قبل ذلك بساعات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: “لإزالة أي شكوك حول تقديري وثقتي بالرئيس كتبت استقالتي وقدمتها له”.

يأتي ذلك بعد أن أظهر مقطع صوتي لرئيس الوزراء / 35 عاما/ يتحدث فيه بطريقة غير ملائمة عن الرئيس، حيث قال فيه إن الرئيس لديه تصور “بدائي للغاية” عن الاقتصاد وقدرة محدودة على التعلم في هذا المجال. وأكد رئيس الوزراء جونتشاروك لاحقا أن الكثير تحقق تحت قيادة الرئيس. كانت وكالة بلومبرج ذكرت أن تسجيلا مسربا لرئيس الوزراء انتقد معرفة رئيسه بالاقتصاد. وقال فولوديمير فيسينسكو، رئيس معهد “بنتا” البحثي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن “إعلان رئيس الوزراء، أليكسي جونتشاروك لاستقالته، في ضوء النص والسياق السياسي العام، يبدو وكأنها محاولة للبقاء بدلا من مسعى للاستقالة”. وكتب جونتشاروك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط، لكن من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان.” وكان جونتشاروك قد تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء العام الماضي، لتحقيق انتعاش اقتصادي طموح. وكان زيلينسكي وهو ممثل كوميدي تليفزيوني سابق قد تولى السلطة في رد فعل شعبي عنيف ضد السياسيين التقليديين والفساد المستشري، طبقا لبلومبرج.

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