مواعيد مباريات السبت 18-1-2020 والقنوات الناقلة – يوم كروي ممتع في مصر وإنجلترا

يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 18 يناير 2019، والقنوات الناقلة.

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البداية دائما في الدوري المصري. ويبدأ اليوم بلقاء إنبي ونادي مصر في الثانية والنصف عصرا. المباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

في الخامسة مساء يلعب الإنتاج الحربي مع حرس الحدود في دربي عسكري. المباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

ثم سيكون الختام بين سموحة مع حمادة صدقي مدربه الجديد، ضد الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء. المباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

بداية اليوم في إنجلترا ستكون في الثانية والنصف مساء أيضا. مورينيو رفقة توتنام يحل ضيفا على واتفورد. والمباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

في الخامسة مساء تقام عدة مباريات. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورت 2. فيما يلعب أرسنال مع شيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورت 1.

في الوقت ذاته يلعب أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه أحمد المحمدي وتريزيجيه، مع برايتون. والمباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 8، فيما يلعب وست هام مع إيفرتون عبر قناة بي إن سبورت 9، ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ساوثامبتون عبر قناة بي إن سبورت 13.

وسيكون ختام اليوم في إنجلترا بلقاء نيوكاسل مع تشيلسي في السابعة والنصف مساء. والمباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وننتقل إلى إسبانيا. إذ يلعب ريال مدريد مع إشبيلية في الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورت 3، فيما يحل أتليتكو مدريد ضيفا على إيبار في العاشرة مساء. والمباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 3.

وفي إيطاليا، يلعب لاتسيو مع سامبدوريا في الساعة الرابعة مساء عبر قناة بي إن سبورت 4، فيما يحل فيورنتينا ضيفا على نابولي في العاشرة إلا ربع مساء عبر بي إن سبورت 4 أيضا.

بروسيا دورتموند يحل ضيفا على أوجسبورج في الرابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 5.

وفي المساء يلتقي لايبزيج مع يونيو برلين الساعة السابعة والنصف مساء. والمباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 5.

وبعيدا عن الدوريات الكبرى، يلعب أوليمبيك ليون مع نانت الساعة العاشرة إلا خمس دقائق في دور الـ32 من كأس فرنسا عبر قناة بي إن سبورت 6.

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