اغلاق ميناء الزويتينة النفطي

ايوان ليبيا – وكالات :

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مهندس بميناء الزويتينة النفطي، قوله إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه أمس الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

بينما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصادي الليبي، معلنة عن إدانتها هذه الخطوة التي تأتي استباقا لمؤتمر برلين الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، منبهة إلى أنها في هذه الحالة ستكون مجبرة للبحث عن «خيارات أخرى» لتأمين المنشآت الحيوية.

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