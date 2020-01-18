ماكرون يتعرض لموقف مخيف بأحد المسارح في باريس

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى موقف غريب، يمكن وصفه بالمخيف، داخل أحد مسارح العاصمة الفرنسية.

وتم إخراج ماكرون من مسرح Les Bouffes du Nord في باريس بطريقة أقرب إلى تهريبه، بعد أن حاول متظاهرون مواجهته، وفقما نقل موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

وتجمع عشرات المتظاهرين خارج المسرح، حيث كان ماكرون يشاهد مسرحية برفقة زوجته بريجيت.

وحاولت الشرطة صد المتظاهرين ومنعهم من دخول المسرح، إلا أن بعضهم تمكن فعلا من اقتحام المبنى، حيث سمعت هتافات مدوية تردد: ” ماكرون .. ارحل”.. و”نحن هنا، حتى لو كان ماكرون لا يريدنا.. نحن هنا”.

وأفادت تقارير صحفية بأن سيارة سوداء حملت الرئيس الفرنسي، ثم انطلقت بسرعة بعيدا، وسط وابل من صافرات الاستهجان. لكن ماكرون عاد في وقت لاحق إلى المسرح، لمتابعة مشاهدة العرض، وذلك بعد هدوء الأحوال على ما يبدو. وتزامن الحادث مع حلول اليوم الرابع والأربعين من اضرابات مستمرة تهدف إلى إلغاء خطط الحكومة الفرنسية بشأن إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

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