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أردوغان في تهديد صريح: أوروبا ستواجه مشكلات ضخمة مثل الهجرة والإرهاب حال سقوط حكومة السراج

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدا واضحا لأوروبا قائلا إنه في حال سقوط حكومة فايز السراج التي يدعمها في طرابلس، فإن القارة العجوز ستواجه مشكلات ضخمة مثل الهجرة والإرهاب.
جاء ذلك عبر سطور مقال لأردوغان ونشره موقع “بوليتكو” الأمريكي اليوم السبت، بعنوان “طريق السلام في ليبيا يمر عبر تركيا”، يحاول من خلاله تبرير تدخله العسكري هناك.
واعتاد أردوغان استعمال أسلوب الابتزاز في حديثه مع الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بمسألة اللاجئين ودعم المنطقة العازلة في سوريا.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين،غدًا الأحد، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والقوى الإقليمية والدولية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • الكل عارف انه معتوه وكلامه كله بالمقلوب فسبق ان قال فى حملة مرشحه لانتخابات اسطنبول المهبول على يدلرم انه يمثل الاسلام واذا سقط مرشحه سيسقط الاسلام وسقط مرشحه ونجح امام اوغلو واردوغان يغلو ويعك كعادته حتى اصبح مسخرة انقرة

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  • غدا مهرجان برلين الدولى وسيحصل اردوغان على جائزة الاوسكار عن دوره فى فيلم غبى منه فيه فهو يستحق لقب اغبى الكائنات فى العالم كل مكان يتدخل فيه يخرب بيت من يدعمه فخوان مصر وااسودان فى خبر كان والان فى ليبيا وتونس فى اسوأ حالاتهم مثل ابليس يوم عرفة

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  • اردوغان وخطبة الشيطان يوم القيامة تتاطبق مع اقوله للخوان قال تعالى وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)

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  • بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً
    في شِعارِ الواعِظينا
    فَمَشى في الأَرضِ يَهذي
    وَيَسُبُّ الماكِرينا
    وَيَقولُ الحَمدُ لِل
    هِ إِلَهِ العالَمينا
    يا عِبادَ اللَهِ توبوا
    فَهوَ كَهفُ التائِبينا
    وَاِزهَدوا في الطَيرِ إِنَّ الـ
    ـعَيشَ عَيشُ الزاهِدينا
    وَاطلُبوا الديكَ يُؤَذِّن
    لِصَلاةِ الصُبحِ فينا
    فَأَتى الديكَ رَسولٌ
    مِن إِمامِ الناسِكينا
    عَرَضَ الأَمرَ عَلَيهِ
    وَهوَ يَرجو أَن يَلينا
    فَأَجابَ الديكُ عُذراً
    يا أَضَلَّ المُهتَدينا
    بَلِّغِ الثَعلَبَ عَنّي
    عَن جدودي الصالِحينا
    عَن ذَوي التيجانِ مِمَّن
    دَخَلَ البَطنَ اللَعينا
    أَنَّهُم قالوا وَخَيرُ ال
    قَولِ قَولُ العارِفينا
    مُخطِئٌ مَن ظَنَّ يَوماً
    أَنَّ لِلثَعلَبِ دينا
    .

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  • قال تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين… يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون… في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون… وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون… ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون… وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون… وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون… الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون… أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.

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