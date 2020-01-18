أردوغان في تهديد صريح: أوروبا ستواجه مشكلات ضخمة مثل الهجرة والإرهاب حال سقوط حكومة السراج

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدا واضحا لأوروبا قائلا إنه في حال سقوط حكومة فايز السراج التي يدعمها في طرابلس، فإن القارة العجوز ستواجه مشكلات ضخمة مثل الهجرة والإرهاب.

جاء ذلك عبر سطور مقال لأردوغان ونشره موقع “بوليتكو” الأمريكي اليوم السبت، بعنوان “طريق السلام في ليبيا يمر عبر تركيا”، يحاول من خلاله تبرير تدخله العسكري هناك.

واعتاد أردوغان استعمال أسلوب الابتزاز في حديثه مع الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بمسألة اللاجئين ودعم المنطقة العازلة في سوريا.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين،غدًا الأحد، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والقوى الإقليمية والدولية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا