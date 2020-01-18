الدفاع التركية تؤكد إصابة 4 من مواطنيها في تفجير قرب مقديشو

مقديشو-العنوان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إصابة 4 من مواطنيها، من بين 11 شخصا أصيبوا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة، في مدينة أفغوي، قرب العاصمة الصومالية مقدشيو، اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، “ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في الصومال وأسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 4 مواطنين أتراك”.

وتابعت الوزارة، بحسب وكالة “الأناضول”، “سنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الصوماليين ضد الإرهاب”.

وكانت سيارة ملغومة انفجرت، اليوم السبت، مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك، في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قال ضابط الشرطة، نور علي، القول “سيارة مفخخة مسرعة اقتحمت مكان كان يتناول فيه المهندسون الأتراك والشرطة الصومالية الغداء”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن رئيس قسم الشرطة بإقليم شبيلى السفلى، عبدي ابراهيم، القول إن التفجير استهدف منطقة تضم نقطة أمنية حكومية، وموقعا لشركة “اينيز” التركية، لتخزين أدوات البناء في منقطة بودبودكا بمدينة أفجوي.

وأضاف عبدي أن التفجير تسبب في إصابة 12 شخصا بينهم مواطين أتراك كانوا يعملون لدى الشركة التركية التي تقوم على إنشاء طريق يربط العاصمة بمدينة أفجوي الزراعية.

فيما أفادت السفارة التركية بأن من بين المصابين، 4 عمال أتراك، تم نقلهم إلى مستشفى رجب طيب أردوغان في مقديشو، لتلقي العلاج، وفق معلومات أولية.

وأضاف المصدر أن التفجير كان قويا وأسفر عن خسائر بشرية ومادية، دون ذكر عدد الضحايا التفجير.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى عناصر من حركة “الشباب” التي غالبا ما تتبنى مثل هذه الهجمات.

المصدر-وكالات