السفارة السعودية: مصر بالمركز الرابع في عدد المعتمرين بالمملكة

جاءت مصر في المركز الرابع على مقياس مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره المملكة العربية السعودية ، وذلك بعدد معتمرين بلغ 156,492 معتمر.

وكشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي عن صدور 2,913,170 تأشيرة عمرة، منذ بداية الموسم لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من جمادى الأولى 1441هـ، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,595,830 معتمر، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2,210,041 معتمر بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح المؤشر تنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,437,148 معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 147,965 معتمر، فيما وصل 10,717 معتمر عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 601,880، تليها إندونيسيا 537,894، وثالثا جاءت الهند 307,066 ، ثم مصر156,492، وماليزيا خامسا بـ 130,949 معتمر، وتأتي بعدها كل من: تركيا 110,389 ، بنجلاديش 97,767، الجزائر 94,417، الإمارات 57,730 الأردن 52,175 معتمر.

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