مؤتمر لتعزيز فرص الاستثمار بين مصر والإمارات في دبي

ينظم المكتب التجاري التابع للقنصلية ال مصر ية العامة بدبي، مؤتمرًا حول فرص الاستثمار بين مصر و الإمارات صباح يوم الأحد ٢٢ يناير، برعاية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وبمشاركة مجموعة من رجال الأعمال من مصر و الإمارات .

يجري هذا الحدث في إطار تفاهم جديد ومستمر بين الإمارات و مصر ، في مجال استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارات ، والتي تشارك فيه الدولة ال مصر ية بجناح كبير، وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية المستمرة تسعى المؤسسات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين إلى زيادة أنشطة اللقاءات والتشاورات لخلق فرص استثمارية أعلى قيمة واستمرارية في ظل ما يتمتعان به من أوضاع اقتصادية وأمنية مستقرة.

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