منع ناقلة نفط من دخول ميناء الحريقة النفطي بشرق ليبيا

كشف مسئول نفطي ليبي عن منع ناقلة نفط من الدخول لميناء “الحريقة” بمدينة طبرق أقصى الشرق الليبي.

وقال صلاح سكنديل، الموظف بشركة الخليج العربي للنفط – وهي شركة تشغيل مساهمة مملوكة بالكامل للدولة الليبية، مقرها الرئيسي بنغازي- لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت، إن شركة الخليج أعطت التعليمات للحقول التابعة لها في جنوب البلاد مثل حقل السرير وحقل المسلة بتخفيض الإنتاج نتيجة لإغلاق الميناء.

وأشار سكنديل إلى أن هذه الحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط تنتج أكثر من 600 ألف برميل يوميا وخفضت الإنتاج بناءً على منع دخول الناقلة لميناء الحريقة، لافتا إلى أن عمليات الإنتاج لاتزال طبيعية في مواني البريقة ورأس لانوف والزويتينة في وسط البلاد.

وأعلنت مجموعة من أعيان وقبائل شرق ليبيا أمس الجمعة، إغلاق المواني والحقول النفطية بسبب استخدام أموال النفط في جلب “المرتزقة” والمستعمر التركي، على حد وصفهم.

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