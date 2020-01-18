تشكيل ريال مدريد – خط هجوم مفاجئ.. وعودة مارسيلو أمام إشبيلية

ريال مدريد يستقبل إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 20 من الدوري الإسباني، بعد أسبوع من تتويجه بكأس السوبر الإسباني.

وشهد خط هجوم ريال مدريد إقحام الثلاثي: لوكا يوفيتش، ولوكاس فاسكيز، ورودريجو.

ليعود لوكاس للظهور في تشكيل ريال مدريد بعد غيابه شهرين ونصف تقريبا، إذ خاض مواجهته الأخيرة أمام إيبار يوم 9 نوفمبر، وغاب من وقتها لإصابته بكسر في الإصبع.

كما يبدأ يوفيتش المباراة رغم الشكوك التي حامت حول جاهزيته، إذ أصيب في مواجهة أتليتكو مدريد بنهائي كأس السوبر.

ويعود مارسيلو لتشكيل ريال مدريد الأساسي، فيما يظهر كريم بنزيمة على دكة البدلاء.

ويغيب سيرخيو راموس، وإيدن هازارد للإصابة، وفيدي فالفيردي للإيقاف، ويبتعد جاريث بيل عن قائمة المباراة.

وفي المقابل، يظهر المغربي يوسف النصيري على مقاعد بدلاء إشبيلية، بعد أقل من 48 ساعة على انتدابه من ليجانيس.

ويدفع جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية بخط وسط حديدي مكون من إيفر بانيجا، وفيرناندو، ونيمانيا جوديلي، ويسانده فرانكو فاسكيز.

كما يبدأ سيرخيو ريجيلون المعار من ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة. فيما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وخسر إشبيلية آخر 12 زيارة لملعب سانتياجو برنابيو في كافة البطولات.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – رودريجو

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي – إيسكو ألاركون – براهيم دياز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: توماس فاشليك

الدفاع: خيسوس نافاس – جوليس كوندي – دييجو كارلوس – سيرخيو ريجيلون

الوسط: فيرناندو – نيمانيا جوديلي – إيفر بانيجا

الهجوم: فرانكو فاسكيز – لوك دي يونج – منير الحدادي

دكة البدلاء: ياسين بونو – دانييل كاريسو – سيرخيو إسكوديرو – أوليفر توريس – روني لوبيس – نوليتو – يوسف النصيري

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