اخبار

أسماء أعضاء مجلس الدولة الذين سيشاركون في الحوار السياسي بجنيف

تم النشر منذُ 17 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن المجلس اتفق على أن يتم ترشيح عضو عن كل دائرة لتمثيلها في لجنة الحوار السياسي بين مجلسي النواب والدولة، التي ستعقد في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح بن شرادة  اليوم السبت، أن المجلس اتفق على أن يتم اختيار عضو عن كل دائرة أي 13 عضوا لحضور الحوار، بعد مؤتمر برلين، الذي لن يشارك فيه مجلسي الدولة والنواب، إذ لم يتم توجيه الدعوة إليهما.

وأشار بن شرادة إلى تحفظ بعض الأعضاء على طريقه الاختيار، حيث طالبوا بضرورة قصرها على النواب دائمي الحضور وعدم إعطاء فرصة للمقاطعين، موضحا أن جميع الدوائر قامت بتحديد ممثلها وذلك في قاعة منفردة عدا الدائرتين التاسعة والحادية عشر، وهما مصراتة وطرابلس، على أن يتم تحديد اسمي ممثليهما غدا الأحد.

وهذه أسماء من وقع عليهم الاختيار، حتى الآن:

1- منصور الحصادي
2- فوزي العقاب
3- ابراهيم صهد
4- موسي فرج
5- عبدالجليل الشاوش
6- عبد القادر حويل
7- علي عبدالعزيز
8_سليمان الاعمى
9_ تأجلت
10_ محمد تاكالا
11_ تأجلت
12 _ عبد الفتاح الحبلوص
13_ فتحي رحومة

وعقد المجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي جلسة خاصة لانتخاب أعضاء الوفد الذي سيمثله في الحوار الليبي مع مجلس النواب، والمزمع عقده في مدينة جنيف نهاية الشهر الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • Avatar يقول الحكم العسكري والمستبد المطلق حكم مظلم ـ لا يعطي بريق الأمل للجيل القادم إنما يدمر أحلامه ولايعطيه الحق في صنع قراره .:

    أعتقد أن مهاجمة الطرفين لبعضهم حتى لفظياً أو محاولة الاستعانة بقوى خارجية سواء من روسيا ومصر والامارات ـ وتركيا من طرف أخر ـ لايجدي نفعاَ ـ لأن محاولة تأجيل خطة التهدئة بدون وقف دعم الطرفين ـ
    سيجعل ليبيا سوق للاسلحة ومرتع للجريمة وكذلك ايقاف مجالس العدالة والقضاة الاسلامي والدولي عن العمل ـ وكذلك يجب حماية الاجانب والسفراء الاجانب من قصف المسماري الهمجية وهجومات حفتر على وفود الشركات بالعاصمة ومصالح أجنبية في مناطق ليبية —- بحجة محاربة الاءرهاب……؟!! الذي هو موجود في مصر وقطر الدول الداعمة للتطرف كحزب الله في لبنان ـ أو شيع مصر وشيع سوريا- العراق والارمن ….

    رد

  • الى الخروف العثمانى صاحب التعليق الاول انت متخلف عقليا من مخلفات خيام النكاح تشجع جلب مليشيات سورية لقتال الجيش الوطنى الصى يدافع عن سيادة وكرامة ليبيا ولولا ان ااجيش الوطنى حريص على حياة اهالى طرابلس ومنشآتها لاتبع سياسة الارض المحروقة ووصل الى قلب العاصمة فى ايام معدودة باستخدام الاسلحة الثقيلة ولكنه استخدم سياسة استنزاف المليشيات الارهابية خارج المناطق السكنية حتى تم استنزافها واصبح الطريق مفتوحا لقلب العاصمة فجلبوا المحتل العثمانى ومليشيات ارهابية سورية علنا مما يدل على رفض ااشعب الليبى للخوان ولن يكون لهم مكان فهم مثلك من شر ما خلق حثالة المجتمع واولاد متناكة

    رد

  • اغبى ما رايت المعلق رقم 1 يتحدث عن اوهام ويقول ارهاب الشيعة فى مصر مع ان مصر دولة سنية ليس بها شيعة ارهابيين بل اخوان ودواعش تم سحقهم ومصر دولة ديمقراطية بها انتخابات رئاسية متعددة وانتخابات برلمانية حرة عكس قطر ليس بها اى انتخابات ولا ليبيا حيث امعة مفروض من الخارج ومرفوض من نواب الشعب مغتصب للسلطة اربع سنوات ويستعين بمليشيات ارهابية للاستمرار مدى الحياة

    رد