أمطار إيبار تكتب انتصارا تاريخيا على أتليتكو

إستيبان بورجوس، وإدو إكسبوسيتو سجلا هدفي الفريق الباسكي.

ليرفع إيبار رصيده إلى 22 نقطة في المركز 16، فيما تجمّد رصيد أتليتكو مدريد عند 35 نقطة في المركز الثالث.

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الفوز تاريخي لأنه الأول لـ إيبار على الإطلاق أمام أتليتكو مدريد بمنافسات الدوري الإسباني.

11 مباراة سابقة جمعت أتليتكو وإيبار، والفريق العاصمي فاز 9 مرات، بينما كان التعادل مسيطرا مرتين.

الفوز الوحيد لـ إيبار تاريخيا على حساب أتليتكو حدث في القسم الثاني عام 2001 بهدفين مقابل هدف واحد، والفريق الباسكي الصغير انتظر 19 عاما حتى يكرر انتصاره.

وبهذا الفوز، يتبقى 5 فرق فقط لم ينجح إيبار في الفوز عليها بالقسم الأول الإسباني: برشلونة، بلد الوليد، أوساسونا، ويسكا، مايوركا.

كما حقق خوسيه لويس مندليبار انتصارا شخصيا، إذ يعد هذا الفوز هو الأول له على حساب دييجو سيميوني بعد 14 مواجهة سابقة بينهما.

إيبار حقق فوزا مفاجئا لأنه لم يكن قد فاز سوى مرة واحدة في آخر 7 مباريات هذا الموسم، فيما خرج أتليتكو من 3 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني.

فريق المدرب سيميوني لم يستطع استغلال عروضه القوية في كأس السوبر الإسباني الذي خسره بصعوبة بركلات الجزاء الترجيحية أمام ريال مدريد قبل أسبوع.

إيبار تقدّم مبكرا في الدقيقة العاشرة: بيدرو ليون سانشيز أرسل عرضية، تابعها سيرجي إنريك برأسية، وأودعها إستيبان بورجوس في شباك يان أوبلاك، لكن الحكم المساعد أشهر رايته معلنا عن تسلل.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تبين صحة موقف بورجوس، ليحتسب هدفه في ظهوره الثالث فقط بقميص إيبار.

سيميوني حاول العودة للمباراة في الشوط الثاني، فأقحم الثنائي الشاب سيرخيو كاميّو، وأوسكار كليمنتي، دون أن يصنعا الفارق.

لتأتي رصاصة الرحمة بتسديدة قوية من لاعب الوسط إكسبوسيتو في الدقيقة 90، ليظفر إيبار بانتصار غالٍ وتاريخي.

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