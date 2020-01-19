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الخارجية الأمريكية تشبه الوضع في ليبيا بما يدور في سوريا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس السبت، إن الوضع في ليبيا بدأ يتحول إلى ما يشبه الوضع في سوريا، داعياً جميع القوات الأجنبية إلى الخروج من البلاد.

جاء ذلك قبل مؤتمر كبير حول ليبيا، وأوضح المسؤول للصحفيين ضمن الوفد الأمريكي المتوجه إلى ألمانيا لحضور المؤتمر: “نعتقد أنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا”.

وتأتي هذه الدعوة في أصداء بيان صادر عن ألمانيا والإمارات العربية المتحدة حث طرفي الصراع في ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق نار طويل الأجل ومغادرة القوات الأجنبية للبلاد.

وحذر المسؤول الأمريكي من أن الوضع في ليبيا يتدهور.

وقال المسؤول: “هذا الصراع آخذ في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة، ويشبه سوريا على نحو متزايد ولهذا السبب يجتمع المجتمع الدولي بأسره … في ألمانيا”.

وجاءت هذه التصريحات مع وصول وزير الخارجية مايك بومبيو إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ليبيا، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • America is scared of Turkey, It seems to the world
    There must be a legal action aganist Turkey, ايها الشعب الليبي، يا أهالي طرابلس، انكم ترون حكم مصراتة التركية التي جلبت لكم الفاسد أردوغان والمرتزقة وانكم ترون المظاهرات الحاشدة في برلين ضد التدخل التركي في بلادنا، عليكم من يملك السلاح او يستغل نجاح اي فرصة ان يعمل شي ليتخلص من المجرمين مثل التركي باشا اغا والعميل السراج وغيرهم من الملشيات ، لا يكذبوا عنكم بحجة حكم العسكر والله لو ضيعتم هذه الفرصة ستندموا أشد الندم على انهيار بلدكم ،، اللهم احمي ليبيا من الفاسدين والمجرمين ووحد ليبيا وحدة واحدة، اللهم امين امين،،،

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  • الامريكان يدعموا الفوضى فى ليبيا ليستولوا على النفط الليبى كما استولوا على النفط السورى وفى كل مرة باستخدام اردوغان كلب صيد يفتح لهم الطريق لكن فى ليبيا لها جيش يحميها ولن يسمح لكم بذلك وسيمسك كلبكم من ذيله ويطيح بع فى البحر

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