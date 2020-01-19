الخارجية الأمريكية تشبه الوضع في ليبيا بما يدور في سوريا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس السبت، إن الوضع في ليبيا بدأ يتحول إلى ما يشبه الوضع في سوريا، داعياً جميع القوات الأجنبية إلى الخروج من البلاد.

جاء ذلك قبل مؤتمر كبير حول ليبيا، وأوضح المسؤول للصحفيين ضمن الوفد الأمريكي المتوجه إلى ألمانيا لحضور المؤتمر: “نعتقد أنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا”.

وتأتي هذه الدعوة في أصداء بيان صادر عن ألمانيا والإمارات العربية المتحدة حث طرفي الصراع في ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق نار طويل الأجل ومغادرة القوات الأجنبية للبلاد.

وحذر المسؤول الأمريكي من أن الوضع في ليبيا يتدهور.

وقال المسؤول: “هذا الصراع آخذ في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة، ويشبه سوريا على نحو متزايد ولهذا السبب يجتمع المجتمع الدولي بأسره … في ألمانيا”.

وجاءت هذه التصريحات مع وصول وزير الخارجية مايك بومبيو إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ليبيا، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد.

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