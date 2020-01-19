المغرب تعلق على إقصاءها من مؤتمر برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت المغرب عن استهجانها لإقصائها من مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد، مستغربة من «المعايير والدوافع التي حددت اختيار البلدان المشارِكة فيه».

وسجلت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، السبت، عشية انعقاد المؤتمر الدولي بالعاصمة الألمانية عدم تفهمها «المعايير ولا الدوافع التي حددت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع»، وأشارت إلى أنه «لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية»، حسب «رويترز».

وبعدما ذكَّرت الوزارة المغربية بجهودها في تسوية الأزمة الليبية، لفتت إلى اضطلاعها «بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، التي تشكِّل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق».

وخلص الموقف الرسمي المغربي إلى أن «المغرب ستواصل، من جهتها، انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية، والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية».

وسبق هذا الانتقاد لألمانيا تصريح لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء الماضي، قال فيه إن بلاده ترفض تحويل ليبيا إلى «أصل تجاري يمكن استغلاله لخلق استعراضات دبلوماسية ولإقامة المؤتمرات»، محذرًا من الآثار السلبية للتدخلات الخارجية على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار.

ورفضت تونس هي الأخرى حضور مؤتمر برلين حول ليبيا بعد استلامها الدعوة قبل يومين من الموعد، وقالت الخارجية التونسية إنه لن تتسنى لها المشاركة رغم إصرارها على ذلك، وأرجعت الدبلوماسية التونسية هذا القرار إلى «ورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي».

واتسعت رقعة الغاضبين من المشرفين على مؤتمر برلين إلى اليونان التي ترفض مذكرتي تفاهم تركيتين مع حكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري والأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، وكانتا محل انتقاد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد استبعاد بلاده من حضور المؤتمر، محذرًا من أن اليونان «لن تقبل أي اتفاق سلام في ليبيا لا يلغي مذكرتي التفاهم بين أنقرة وطرابلس».

وتستضيف برلين زعماء وممثلي دول الجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو ومصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في محاولة لإنهاء الأزمة الليبية عبر الحوار السياسي وإنهاء الاقتتال الداخلي.

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