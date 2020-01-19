مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية ببنغازي يوم الإثنين
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مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية ببنغازي يوم الإثنين
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Nos
There must be a legal action aganist
Turkey, ايها الشعب الليبي، يا أهالي طرابلس، انكم ترون حكم مصراتة التركية التي جلبت لكم الفاسد أردوغان والمرتزقة وانكم ترون المظاهرات الحاشدة في برلين ضد التدخل التركي في بلادنا، عليكم من يملك السلاح او يستغل نجاح اي فرصة ان يعمل شي ليتخلص من المجرمين مثل التركي باشا اغا والعميل السراج وغيرهم من الملشيات ، لا يكذبوا عنكم بحجة حكم العسكر والله لو ضيعتم هذه الفرصة ستندموا أشد الندم على انهيار بلدكم ،، اللهم احمي ليبيا من الفاسدين والمجرمين ووحد ليبيا وحدة واحدة، اللهم امين امين،،،
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