سولشاير: لنرى كيف سيكون ليفربول في مايو.. وكلوب: يونايتد قادر على إسقاطنا

ويستعد سولشاير لمواجهة مضيفه ليفربول يوم الأحد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمامه مهمة صعبة في أنفيلد أمام فريق لم يفقد سوى نقطتين في مشوار البطولة حتى الآن.

ويأمل سولشاير أن يعطل رجال يورجن كلوب مثلما أجبرهم على التعادل بهدف لمثله في مباراة الفريقين بالدور لأول للدوري.

وقال النرويجي في مؤتمر صحفي:”إذا كانت نظرتك شاملة، أفضل الفرق هي التي تفوز لفترة طويلة. لا أحد يتساوى مع سير أليكس في هذا الأمر لكني أول من يعترف بالعمل العظيم الذي قدمه كلوب في ليفربول”.

وأضاف المهاجم الأسبق لفريق الشياطين الحمر “حاليا يبدو لي أنه يعرف ما الذي سيحصل عليه في كل مرة يشكل فريقا ليخوض مباراة، رغم ذلك، لازلنا في منتصف الموسم وهناك مباريات عديدة مقبلة. إذا نظرت إلى ليفربول الآن، فاز في 33 مباراة وتعادل في 5 من آخر 38 لقاء في الدوري، حصد 104 نقطة، نتيجة رائعة”.

واستمر سولشاير (46 عاما) “يقدمون عملا جيدا، بمقدورهم الفوز بثلاثية في الموسم الحالي لكن لنرى كيف سيكونون في مايو. أمامهم مباريات صعبة”.

ويأمل ليفربول مواصلة مسيرته المظفرة في الدوري الذي يتصدره بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

وبإمكان ليفربول توسيع الفارق لأن سيتي خاض مباراتين أكثر منه في البطولة الإنجليزية.

ومن جانبه، حذر كلوب من خطورة يونايتد قائلا:”لديه فريق رائع يتمتع بالموهبة والخبرة. يوجد العديد من اللاعبين الواعدين في الميدان”.

وأضاف “أعتقد أنهم سيتأهلون لدوري أبطال أوروبا. بالطبع يستطيعون هزيمتنا، لكن بإمكانهم تقديم أداء جيد إذا سمحنا لهم بذلك. إذا لعبنا بأفضل مستوى يكون الأمر صعبا على أي فريق. نلعب في ميداننا، علينا أن نستغل ذلك”.

ويواصل ليفربول نتائجه الرائعة مع كلوب، فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يبدو في طريقه لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

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