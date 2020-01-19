مظاهرات أمام مقر انعقاد قمة ليبيا في برلين رفضا لمشاركة أردوغان: يدعم تنظيم داعش الإرهابي

أغلقت السلطات الألمانية بعض الطرق فى العاصمة الألمانية برلين استعدادا لبدء المؤتمر الدولى بشأن ليبيا ، وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر انعقاد القمة رافعين لافتات رافضة لمشاركة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى القمة.

وتنطلق اليوم الأحد، اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة مصر ودول إقليمية ودولية، لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.

كان قد نظم عدد كبير من الأكراد، وغيرهم من الجاليات المتواجدة فى ألمانيا، مظاهرة صباح اليوم الأحد، ضد الرئيس التركى أردوغان للتنديد بسياساته فى شمال سوريا وفى ليبيا ، وتأكيد رفضهم الكامل للتدخل التركى فى ليبيا ، وحرص المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية على حمل اللافتات مثل لافتة “لا للتدخل التركى فى ليبيا “، ولافتات أخرى لصور أردوغان وهو يدعم تنظيم داعش الإرهابى وغيرها من الصور واللافتات التى تفضح سياسات أردوغان ، وتؤكد أنه أصبح شخصية منبوذة بسبب ما يفعله ضد الشعوب العربية.

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