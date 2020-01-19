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تقرير: إيفرتون يجهز عرضا بـ 30 مليون لضم تشان من يوفنتوس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن كارلو أنشيلوتي يرغب في ضم إيمري تشان وإعادته للدوري الإنجليزي مجددا.

وينوي إيفرتون تقديم عرض قيمته 30 مليون يورو ليوفنتوس، لضم اللاعب، مستغلين عدم لعبه بصفة مستمرة مع النادي الإيطالي.

إيمري تشان انتقل إلى يوفنتوس بداية الموسم الماضي، قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه.

صاحب الـ26 عاما شارك في ثمان مباريات فقط هذا الموسم بالدوري الإيطالي. لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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