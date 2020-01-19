ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة في الموسم.. ريبيتش يقود ميلان لقتل أودينيزي +90

وتخلف فريق روسونيري بهدف مبكر أحرزه جينس لارسين في الدقيقة السادسة الذي سدد الكرة في المرمى الخالي من الحارس جيانلويجي دوناروما الذي خرج مبكرا أملا في إيقاف هجوم ضيفه.

والهدف هو الأول الذي يستقبله ميلان في العام الحالي.

وعانى زملاء زلاتان إبراهيموفيتش للوصول لمرمى أودينيزي في الشوط الأول لكن المدرب ستيفانو بيولي كان موفقا بإقحام أنتي ريبيتش مع بداية الشوط الثاني بدلا من جياكومو بونافينتورا.

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وأدرك ريبيتش الكرواتي التعادل لميلان في الدقيقة 48 بتسديدة إثر تمريرة عرضية أرضية من اليمين، واستمر ضغط المضيف إلى أن سدد ثيو هيرنانديز كرة قوية سكنت شباك أودينيزي في الدقيقة 72.

وأحبط كيفين لاسانيا الجمهور الحاضر في ملعب سان سيرو بضربة رأس رائعة مدركا التعادل لأودينيزي في الدقيقة 85، لكن عاد ريبيتش للتألق وسدد الكرة بطريقة رائعة من داخل منطقة جزاء منافسه مسجلا هدفا قاتلا في الدقيقة 93.

وارتقى ميلان للمركز الثامن في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 28 نقطة بينما ظل أودينيزي في المركز 13 ورصيده 24 نقطة.

ويحل ميلان ضيفا على بريشيا يوم الجمعة وبعد أربعة أيام يستضيف تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.

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