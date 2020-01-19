فالنسيا يسقط برباعية قاسية أمام ريال مايوركا

وافتتح أنتونيو رايلو أهداف المباراة في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف زميله أنتي بوديمير الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وعاد بوديمير للتسجيل قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بأربعة دقائق وتعقدت مهمة فريق الخفافيش بعد طرد دانيل باريخو في الدقيقة 51.

وأحرز داني رودريجيز الهدف الرابع في الدقيقة 79 وقلص فران توريس الفارق في الدقيقة 82.

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وسقط فالنسيا في الدوري لأول مرة منذ 23 نوفمبر الماضي حين خسر أمام مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 2-1 وتوقف رصيده عند 31 نقطة وظل سابعا في الترتيب.

والفوز هو الأول لمايوركا على فالنسيا منذ أكثر من 7 سنوات، منذ فاز بهدفين مقابل لا شيء في 2012.

ويحل فالنسيا ضيفا على جرونييس يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا التي يحمل لقبها، وبعد 3 أيام يستضيف برشلونة في الدوري.

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