حفتر يلتقي ميركل وماكرون قبل انطلاق مؤتمر برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى القائد العام للجيش ، المشير خليفة حفتر، كلًّا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جلستين منفصلتين، صباح اليوم الأحد، قبل انطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

وانطلقت منذ قليل أعمال المؤتمر بجلسة مغلقة للمشاركين؛ حيث شوهد رؤساء الدول المدعوة إلى الاجتماع ملتفين حول مائدة واحدة، قبل أن يجري إعلان الاجتماع المغلق، ومغادرة الصحفيين القاعة المخصصة له.

ويبحث المجتمع الدولي، اليوم، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلًّا للأزمة الليبية، ويحظى المؤتمر بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.

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