كلوب: يا له من هدف.. صلاح وأليسون سريعان جدا

وسجل صلاح الهدف الثاني في يونايتد بعد انطلاقة رائعة، ومن صناعة حارس ليفربول الذي لعب الكرة سريعا للنجم المصري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “كانت مباراة جيدة جدا، لعبنا بشكل رائع وتحكمنا في الكرة لفترات طويلة”.

وتابع “حصلنا على 3 أو 4 فرص ولكننا لم نستطع التسجيل وكان علينا أن ندافع”.

وأضاف “ثم جاء دور أليسون صلاح، يا لها من صناعة ويا له من هدف”.

وأتم “هذان الشابان سريعان جدا، وبعد الهدف شعرنا بالراحة”.

وأنهى صلاح أخيرا عقدته أمام مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في الفوز 2-0، إذ عجز عن التسجيل في شباكه بأربع مواجهات سابقة.

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