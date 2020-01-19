سولشاير يعلن غياب راشفورد عن يونايتد لفترة طويلة

وقال سولشاير عقب مباراة ليفربول لشبكة “سكاي سبورتس”: “ماركوس سيء الحظ سيغيب لبعض الوقت”.

وأوضح “تعرض لإصابة خطيرة، لكنها كانت ضد وولفرهامبتون وليست إصابة قديمة”.

كان راشفورد تعرض للإصابة خلال الفوز على وولفرهامبتون 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وغاب عن الخسارة من ليفربول 2-0 في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وعن فترة الغياب، قال: “لست طبيبا لأعرف مدة غيابه لكن في الطبيعي إصابته تلك تحتاج إلى 6 أسابيع للشفاء قبل الخضوع لفترة العلاج ثم التأهيل”.

وأشار مدرب يونايتد إلى أن النادي قد يتجه لضم مهاجم جديد ولو بعقد يمتد حتى الصيف فقط من أجل تعويض غياب راشفورد.

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