مقتل أكثر من 100 جندي يمني في هجوم صاروخي للحوثيين

قتل أكثر من 100 جندي يمني في هجوم بصاروخ وطائرة مسيّرة استهدف مسجدًا في معسكر للجيش في محافظة مأرب بوسط اليمن، ونُسب إلى المتمرّدين الحوثيّين، حسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية.

وقالت مصادر عسكريّة يمنيّة، إنّ المعسكر يقع في مدينة مأرب التي تبعد 170 كيلومترًا شرق صنعاء، مشيرة إلى أنّ الهجوم استهدف مسجدًا داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

وقالت وزارة الخارجيّة اليمنيّة “ندين بشدّة الهجوم الإرهابي على مسجد من قبل ميليشيات الحوثيين ما أوقع أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى”.

وكان مصدر طبّي في مستشفى مأرب العام أكّد في حصيلة سابقة مقتل 83 جنديًا وإصابة 148 في الهجوم الذي استهدف معسكرًا تابعًا للّواء الرابع حماية رئاسية.

والهجوم هو الأكثر دمويّة ضدّ الجنود الحكوميّين، منذ بدء النزاع في عام 2014. وقال المتحدّث باسم الجيش اللواء عبده المجلي “سيكون هناك ردّ فعل قاس ضد ميليشيات الحوثيّين الانقلابيّة”، مشيرًا إلى أنّ الهجوم أوقع قتلى في صفوف “المدنيّين”.

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