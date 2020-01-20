الصين تؤكد 139 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي وانتقال الفيروس لمدن جديدة

كشفت الصين اليوم الاثنين عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

وأكدت لجنة الصحة في منطقة داشينغ بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس وأكدت لجنة الصحة في إقليم قوانغدونغ وجود حالة واحدة وهو ما يمثل أول إصابات بالمرض خارج مدينة ووهان التي اكتشف بها الفيروس في بادئ الأمر.

وأفادت لجنة الصحة بمدينة ووهان في بيان بظهور 136 حالة إصابة يومي السبت والأحد.

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