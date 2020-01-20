سيتيين: ميسي فعل ذلك طوال حياته.. وعشب الملعب كان جافا

برشلونة حقق فوزا صعبا بهدف دون رد على غرناطة في بداية حقبة سيتيين، بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين بعد المباراة: “ميسي فعل ذلك طوال حياته، في بعض هذه المباريات تكون الأوضاع صعبة ويظهر ميسي بلعبة غير اعتيادية ويحسمها. فيدال مرر له كرة رائعة بالكعب، ولعبة مشابهة حدثت في الشوط الأول. عندما تصل الكرة إلى قدمي ميسي فنسبة النجاح عالية جدا”.

وواصل في حديثه عن المواجهة التي لم تُحسم سوى في دقائقها الأخيرة: “عندما يتكتل أمامك فريق، فلا يكون من السهل إيجاد السبيل إلى المرمى. ولكن وقتها يجب عليك إيجاد أساليب بديلة للاختراق بالتمريرات القصيرة واللعب في العمق”.

وأكمل: “هناك 4 أو 5 مفاهيم ثابتة ومهمة يجب تطبيقها دائما، علينا أن نسيطر على المباراة كاملة، وليس 10 دقائق أو 60 دقيقة. ظهرنا بشكل جيد، خصوصا في استرجاع الكرة بعد فقدانها”.

برشلونة أنهى المباراة بثنائي الوسط ريكي بويج وأرتور ميلو، فهل هذه الثنائية التي يفضلها سيتيين؟

المدرب أجاب: “سنرى ما سيحدث خلال الموسم. في الشوط الأول فريق غرناطة كان هادئا، وعندما دخل أرتور تعرض غرناطة لبطاقة حمراء ولعب منقوصا”.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة بي إن سبورتس، صرح سيتيين: “عشت هذه المباراة بأحاسيس كبيرة، أول مباراة لي في هذا الملعب، ومع هذا الفريق”.

وأكمل: “الأوضاع المناخية كانت صعبة، والعشب كان جافا بعض الشيء، لكني سعيد بما قمنا به”.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

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