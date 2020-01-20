حقيقة لقاء حفتر والسراج في مؤتمر برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لم يلتقيا في مؤتمر برلين ولم يكونا جزءا منه.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين الأحد، «تحدثنا معهما بشكل منفرد، لأن الخلافات بينهما لا تزال كبيرة حتى أنهما لا يتكلمان مع بعضهما البعض»، وفق وكالة «روسيا اليوم».

وأشارت ميركل إلى أن السراج وحفتر «لم يكونا جزءا من المؤتمر» ولم يتواجدا في قاعة المحادثات، إذ استقرا في مقرين مختلفين، إلا أنهما حضرا إلى برلين مما أتاح إمكانية إطلاعهما على سير المشاورات مباشرة.

وأوضحت أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، وعدم دعم الأطراف المتنازعة والتزام الدول المشاركة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية من 10 ضباط (5+5) من القيادة العامة وحكومة الوفاق التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني والعسكري للحوار الليبي، مشيرة إلى تسميتها من قبل المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر، وأنها ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

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