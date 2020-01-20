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لافروف: عرض نتائج مؤتمر برلين على مجلس الأمن الدولي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب انتهاء مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، أن وثيقة المؤتمر سيتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأبدى لافروف، في حديثه للصحفيين، حرص بلاده على أخد الآراء الليبية، والنظر فيها، وأنها أعلنت إصرارها على دعوة الأطراف الفاعلة في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر، لمؤتمر برلين.

وأشار وزير الخارجية الروسي، أن بلاده شاركت في الاستعدادات الرامية لتنظيم المؤتمر، منذ الجولات التحضيرية الخمس.

وأضاف لافروف، أن الوثيقة تتضمن الأحكام الخاصة، وهي وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • طز فى مجلس الامن فهو من اصدر قرار فرض حظر السلاح على ليبيا ويتفرج على نقل الاسلحة والارهابيين من سوريا علنا ولم يجتمع على الاقل ويعلن تحويل حكومة السراج للجنايات الدولية لاستخدمها ثروة النفط فى جلب ارهابيين وكسر الحظر الدولى وايضا فى اليمن الحوثيين يدسوا على كل قرارات مجلس الامن طز فى مجلس الهم

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