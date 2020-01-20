لافروف: عرض نتائج مؤتمر برلين على مجلس الأمن الدولي

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب انتهاء مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، أن وثيقة المؤتمر سيتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأبدى لافروف، في حديثه للصحفيين، حرص بلاده على أخد الآراء الليبية، والنظر فيها، وأنها أعلنت إصرارها على دعوة الأطراف الفاعلة في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر، لمؤتمر برلين.

وأشار وزير الخارجية الروسي، أن بلاده شاركت في الاستعدادات الرامية لتنظيم المؤتمر، منذ الجولات التحضيرية الخمس.

وأضاف لافروف، أن الوثيقة تتضمن الأحكام الخاصة، وهي وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.

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