مقاربة للشأن الليبي في ارتفاع منسوب تأزمه الى درجات قصوى (2) … بقلم / البانوسى بن عثمان

كنت احاول ان اقول في التناول السابق . الذى جاء من تحت هذا العنوان . ان مؤتمر الصخيرات في مخرجاته وعرّابه . جاء ليجر الليبيين الى سبيل ينتهى بهم الى غير ما انتفض جُل الناس من اجله . كان ذلك عبرخطوة استباقية قامت بها مخرجات الصخيرات . قبل ان ينضج حرك انتفاضة 2011م . الذى – وفى تقديرى- كان سيدّفع بالليبيين نحو تحسس واقعهم الموضوعي . الذى به ومن خلاله سيستعدون وعّيهم المغيّب . وسيتعرفون عبره وبه على انهم مشّدودون وبمفردات الجغرافية . الى اقليم شمال غرب افريقيا . وانهم وايضا . وبحكم هذا الواقع الجغرافى , متجذّرونكمُكوّن أساسيجغرافي .ديمغرافى. ثقافى. فى فضاء حوض المتوسط الحيوي .

وكان سبيل عرّاب الصخيرات الى ذلك . وكخطوة اولىفي افتكاك شأن الليبيين من بين ايديهم . وسحبه الى خارج قاعة البرلمان . ونقله الى ايادى اجسام موازية . جاء بها الصخيرات في مخرجاته . لتكون بديلة لقاعة البرلمان . التي كانت تضم تحت قبتها جميع اطياف الليبيين وتنوعهم . ثم اعقب خطوته هذه .بالتوجّه وبدون أبطأ. نحوالعمل على تفكيك البرلمان . عبر صيغة نواب مقاطعين وغير مقاطعين . وانتهىبها الى برلمان في شرق البلاد واخر بغربها . ليفسح المجال بذلك لأجسام ما بعد الصخيرات . لتتصرف في الشأن الليبيى . كيف ما شاءت وشاء لها عرّابها العتيد .

وكان كل هذا –في تقديرى- بهدف خلق الظروف المناسبة . لصناعة جغرافية موازية وبديلة . للجغرافيات الليبية الطبيعية . فشاهدنا اجسام ما بعد الصخيرات . تسّتدعى وتسّتدرج على نحو مباشر او غير مباشر . دول شتّى الى داخل المشهد الليبيى . لتكون من الفواعل بداخله . وكانت هذه . اداة الصخيرات وعرّابها ووسيلته الاساسية . في اجتثاث الجغرافية الليبية من فضاءها الاقليمىالطبيعى . ونقلها الى فضاء جغرافىافتراضى . اصّطنعه من جغرافيات تلك التى استدعاها على نحو مباشر اوغير مباشر واستدرجها الى داخل المشهد الليبيى المتأزم . لتكون من مفردات وفواعل تأزمه . وليكوّن بها الفضاء الجغرافىالافتراضى البديل لليبيا .

وبكل هذهالخطوات . كان الصخيرات وعرّابه . يؤسسلأرضية وبيئة مناسبة . تمكّنه من خلق بديل افتراضي . عن الارهاصات المبكرة لبرلمان انتفاضة الليبيين . التى جاءت مع فاتحت عام 2011 م .

فاجّترح الصخيرات وعرّابه سبيله وأداته الى ذلك . فىالعمل على تدّوير واعادة انتاج الماضي. في مفرداته و خطوطه العريضة . المتمثّلةفيوجهقَبَليمُموّه ببزّة عسكرية , برفّقة قَرِينَه الاخر . في عِمامة مُتأسلمةمسّتتره بياقة بيضاء ورباط عنق انيق . ومن بعد . يكون الخيار للعرّاب في اختيار. الاجدر والاقدر على التكيف مع الآتي من الزمان في مراحله. فيدفع بهويسّتحثه , ليتصدر المشهد ويملأه بكل ابعاده . ويجتهد في سحب الاخر الى الظل . ليضل قابعا كامنا في عتمته.ومن هناك يعملمُنشط ومُحفز لقَرِينه . بتفاعل وتعاطى يتّخذ صبغة سلبية . في هيئة وجه مُعارض مضاد ومعاكس .

وفى تقديرى . ما الابتعاد الظاهر . من طرف مخرجات مؤتمر الصخيرات . عن التعاطى معالجيش بهامش واسع من المرونة . عبر جلسات حوارية ذات صبغة وطنية جادة .الا وجه من جوه السعي المُتقصّد . من جانب الصخيرات وعرّابها. نحو دفع الجيش الى انتهاج سبيل قد ينتهى به . الى تلبّس الوجّه القبَليذو البزة العسكرية . وجر تفاعله مع التأزم الليبيى . بعيدا عن آمال الليبيين في التأسيس لدولة وطنيّة . تنهض على اسس ديمقراطية مؤسساتية . توظف فيها موارد البلاد في خدمة البلاد . وتتجه نحو التأسيس لحياة يعيشها الليبيين بكرامة غير منقوصة .

وفى تقديرى .ما جاء عرّاب مؤتمر الصخيرات و مخرجاته . سوى لتنفيذ هذا السناريو . الذى يُعوّل عليه في اجهاض . كل خطوة قد تقرّب الليبيين . من التأسيس لدولة المواطنة . دولة كل الناس . حيث الحقوق والواجبات تضبطها قوانين ومؤسسات . تتفرع عن دستور عادل . يؤمن مواطنه كريمة لكل الليبيين على الارض الليبية .

وفى الخاتمة . لا اعتقد بان مخرجات الصخيرات وعّرابها . باستطاعتهم جر الجيش وقائده العام . الذى عُرف عنه . بانه شخصية جادة مقدامة صلبة . الى ما لا يخدم ليبيا ويؤمن حياة كريمة للبييها . كان هذا الانطباع ومند زمن . هو السائد عن شخصية المشير خليفه حفتر داخل ثكنات الجيش الليبيى . ودوائر المؤسسة العسكرية . كنا نلّتقيه عَرَضا في ذلك الزمان . باستثناء مرةواحدة . جاءت على نحو مباشر . كان ذلك في احد الخنادق الامامية المقابلة لثغرة الدفرسوار بجمهورية مصر العربية . اثناء حرب اكتوبر 1973 م .

ولا بأس ان اختم هذا التناول . بسرد هذه الحادثة . التى وقعت اثناء ذلك اللقاء . لترّتسم بها ملامح ذلك المباشر . وبُعّده العسكرى من خلال إطارهالزمانيالمكاني. فقد كنت احد مفرداتالحادثة . وليس فقط شاهد عليها .

جاءت هذه . عندما كنا جُلوسا داخل خندق ميداني . يتّخذ هيئة غرفة عمليات لذلك الموقع . كان الوقت بعد منتصف النهار . عندما رنّ الهاتف الميدانى . الذى كان قريب من الرائد خليفه حينها . تناوله وكان الطرف الثاني على الخط . عسكريفي نقطة المراقبة . المكلفة بالرصد والتبّليغ عن أي تحركات إسرائيلية . تظهر امام قطاع نيران الموقع . انهى الرائد خليفه المكالمة قائلا . بان هدف معادى قد ظهر في قطاع النيران الموقع . نهضنا جميعنا في عدد لا يتخطى اصابع اليد الواحدة . اتجهنا الى نقطة المراقبة . التى كانت لا تبعد سوى خطوات عن المكان . وتتموّقع على تبهتشرف بها على قطاع نيران الموقع . ما ان وصلنا المكان . حتى ظهر امامنا الهدف المعادي على مسافة لا تقل عن 1500متر . في عربة جيب ترجّل منها ثلاثةعساكر . تقرفصوا على الارض ونشروا امامهم شيئي ربما كان خريطة . تبادلنا النظرات في ما بيننا بصمت . تموّضع وعلى نحو تلقائي . النقيب بوبكر السنوسي خلف رشاش متوسط . كان من مفردات نقطة المراقبة . وطفق يُشاغل الهدف المعادي . بصلّيات نارية متتالية . احس الهدف بملاحقة النيران له . لمّلم ما كان مطروح امامه على الارض . صعد عربة الجيب واتجه مسرعا شرقا . واختفى وراء التباب . ما ان شرعنا بمغادرة نقط المراقبة . والانحدار من على التبه . حتى ثمت مُشاغلتنا بنيران رشاش ثقيل من الخندق الإسرائيليالمقابل . فصار الرصاص يًمزق الهواء من فوق رؤوسنا . كان كل هذا . بعد وقف اطلاق النار بين المصريين والطرف الإسرائيلي .

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