ساري عن رونالدو: يخلق مشاكل أحيانا.. لكن في المقابل يحل 100 منها

وقال الإيطالي بعد المباراة التي وسع بها الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف:”لدينا بطل (رونالدو) يخلق مشاكل لك أحيانا لكن يحل 100 منها”.

وواصل المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا “بقية الفريق عليه أن يرتكز حوله. قوتنا الذهنية يمكن تحسينها من أجل تعامل أفضل مع أوقات معينة من المباريات”.

واستمر ساري (61 عاما) “لا أحب المراوغة في نصف ملعبنا في الدقائق الأخيرة. أفضل استقبال هدف من هجوم مرتد بدلا من منطقة جزائنا. دخول (جونزالو) إيجوايين والنتيجة 2-1 كانت رسالة واضحة للفريق، لننهي المواجهة”.

واستفاد يوفنتوس، حامل لقب الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة، من تعادل إنتر أمام مضيفه ليتشي ليوسع الفارق في صدارة ترتيب البطولة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي للدوري مبتعدا بسبعة أهداف عن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين.

ويستضيف يوفنتوس فريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد في الدوري.

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