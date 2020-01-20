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اندلاع اشتباكات مسلحة جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش في عدد من المناطق في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وبحسب وكالة نوفا أكدت قوات الوفاق رصد خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل قوات الجيش بمحور الخلاطات، حيث أعلنت عن تدمير دبابة للجيش اليوم الاثنين.

من جهته أعلن الجيش أن قوات الوفاق قامت بالرماية المتكررة على وحداته المتمركزة في شارع الخلاطات وصلاح الدين ما أجبرها على التعامل مع مصدر النيران على الرغم من التزامها بالهدنة وعدم المبادرة بإطلاق النار.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • وقف اطلاق النار يجب ان لا يشمل محاربة المليشيات العثمانية الارهابية يجب القضاء عليها بمشاركة المقاومة الشعبية لاهالى طرابلس بكل الوسائل بما فيهم وضع المبيد الحشرى لهم فى الطعام والشراب

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