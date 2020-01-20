اندلاع اشتباكات مسلحة جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش في عدد من المناطق في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وبحسب وكالة نوفا أكدت قوات الوفاق رصد خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل قوات الجيش بمحور الخلاطات، حيث أعلنت عن تدمير دبابة للجيش اليوم الاثنين.

من جهته أعلن الجيش أن قوات الوفاق قامت بالرماية المتكررة على وحداته المتمركزة في شارع الخلاطات وصلاح الدين ما أجبرها على التعامل مع مصدر النيران على الرغم من التزامها بالهدنة وعدم المبادرة بإطلاق النار.

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