نيفيل: دانييل جيمس يجب أن يكون الخيار الثالث أو الرابع في ترتيب أجنحة يونايتد

وصرح نيفيل: “دانييل جيمس مازال أمامه الكثير من العمل، أظهر ما يمكنه فعله، أرى أنه يجب أن يكون الثالث أو الرابع في ترتيب الأجنحة في مانشستر يونايتد على مدار الموسم”.

وأضاف “أعتقد أنه حينما تنظر إلى رحيم سترلينج ورياض محرز وبيرناردو سيلفا، جميعهم في مستوى أعلى بكثير من جيمس”.

وأتم “يجب أن يكون هناك عامل للتراجع قليلا، في تشكيل يضم 22 لاعبا سترغب في أن يكون جيمس الثالث أو الرابع في اختياراتك”.

جيمس انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من سوانزي في صيف 2019 بمبلغ 17 مليون يورو.

وشارك الدولي الويلزي صاحب الـ22 عاما في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

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