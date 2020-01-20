جاري نيفيل: الوضع فوضوي في مانشستر يونايتد.. متى يتم تغيير إدارة الفريق؟

وصرح نيفيل عبر “بودكاست” باسمه ينشره بشكل دوري: “لا أصدق الصفقات التي عقدها مانشستر يونايتد على مدار 5 أو 6 أو7 أعوام، وفي نهاية المطاف انتهى بك الأمر بهذا الشكل في الملعب”.

وواصل “رأيت إحصائية من أسبوعين أن مانشستر يونايتد ثاني أكثر ناد يدفع رواتب في العالم، وهذا هو التشكيل الذي لديهم؟ إنه أمر لا يمكن التسامح فيه”.

وتابع “لا يمكنني تغيير ملاك مانشستر يونايتد، لا أحد يمكنه فعل ذلك”.

واستطرد “لكنني أعاني لفهم شيء، لماذا أصر الملاك على الثقة التي منحوها لإدارة الفريق لكي يبنوا تشكيلا قادرا على الفوز بلقب الدوري منذ رحيل سير أليكس فيرجسون، أمر لا يصدق”.

وأردف “لأنه إن لم تكن ستخسر وظيفتك بسبب سوء الاستثمار وتلك الرواتب الضخمة وتكوين فريق بهذا الشكل، فيجب أن أقول إن ما يحدث خطأ ضخم”.

وأكمل “توجد موهبة كبيرة في ذلك الفريق الإداري لأنه يمكنه خلص ربح من العدم، يمكنه أن يقوم ببعض الأشياء في فريق كرة القدم التي يمكن وصفها بطبيعية”.

واسترسل “لكن فيما يخص حاجة النادي وما يجب فعله على مدار السنوات المختلفة، هو ضم مدراء عمليات إدارة كرة القدم في العالم في النادي، ومانشستر يونايتد لا يفعل ذلك”.

وأتم “مانشستر يونايتد لا يوجد لديه إدارة كرة قدم، والوضع فوضوي، إنه بحاجة لحل ذلك الأمر وبسرعة شديدة”.

مانشستر يونايتد خسر بنتيجة 2-0 من ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، ليتواجد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر، و5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وخسر الشياطين الحمر هذا الموسم 7 مباريات وتعادلوا في 7 وفازوا في 9 مواجهات.

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