مع كونتي من جديد.. سكاي: موسيس إلى إنتر

سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها إتمام الاتفاق بين إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي من أجل استعارة النيجيري فيكتور موسيس.

الجناح صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف فينيربهاتشه التركي على سبيل الإعارة في شتاء 2019، ولكنه الآن سيعود من جديد لصفوف تشيلسي على أن يخرج معارا من جديد ولكن للدوري الإيطالي.

موسيس وافق على الانضمام لإنتر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، حسبما كشفت سكاي.

فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي أكد بدوره عودة موسيس من تركيا من أجل الرحيل لفريق آخر.

وقال لامبارد:

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها سكاي

وشارك موسيس في 7 مباريات هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

ولعب موسيس موسمين تحت قيادة كونتي في تشيلسي كظهير أيمن حقق خلالهما لقب الدوري مرة.

وظهر الجناح النيجيري في 78 مباراة تحت قيادة كونتي، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 8.

ورفع صاحب الـ 29 عاما لقب الدوري مرة وكأس إنجلترا مرة والدوري الأوروبي مرتين.

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