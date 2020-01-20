روسيا تعرب عن تمنياتها بتطور الأوضاع في لبنان نحو الأفضل

نقل السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الإثنين، تمنيات القيادة الروسية أن تتطور الأوضاع في لبنان نحو الأفضل.

واستقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم، السفير زاسبكين “وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات المحلية والإقليمية والدولية”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال السفير زاسبكين ” نقلت إلى الرئيس تمنيات القيادة الروسية في أن تتطور الأوضاع في لبنان نحو الأفضل، وأكدت له تضامن روسيا مع لبنان وشعبه الصديق ومع الدولة اللبنانية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. وبحثنا في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والموقف الروسي الداعم لهذه العودة”.

وأعلن أنه “أطلع الرئيس عون على موقف بلاده من المستجدات في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم”.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في لبنان قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتس آب” وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. وبعد 13 يومًا من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي “تجاوبًا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير”. وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في19 ديسمبر الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتشكيل حكومته. وترددت معلومات غير رسمية عن قرب تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب. ويصر الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيرًا من الاختصاصيين.

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