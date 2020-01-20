يغازل ريال مدريد؟ مبابي: زيدان قدوتي

مبابي كان حاضرا لفعالية في مؤسسته الخيرية، عندما سُئل عن قدوته الكروية.

ليرد مبابي: “لو كنت طفلا فرنسيا، فقدوتك حتما زيدان”.

وأكمل: “بعد ذلك قدوتي صار كريستيانو رونالدو، ثم اللاعبين البرازيليين بسبب أسلوبهم في لعب كرة القدم”.

وشدد مبابي: “أريد ترك بصمة في تاريخ كرة القدم عن طريق قيمي الخاصة”.

وكانت حرب كلامية صغيرة قد قامت قبل عدة أسابيع بين زيدان، وليوناردو المدير الرياضي لـ سان جيرمان.

زيدان صرّح خلال مؤتمر صحفي أن “مبابي ردد دائما بأن اللعب لـ ريال مدريد هو حلمه”.

ليرد عليه ليوناردو بقوة: .

قبل أن يؤكد زيدان بعد عدة أيام: .

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